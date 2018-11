Bleckede : Spaziergang zu der Vogelschar

von svz.de

29. November 2018, 08:38 Uhr

Der Nabu Lüneburg veranstaltet am Sonntag, 2. Dezember, einen vogelkundlichen Spaziergang durch das für Rast- und Brutvögel interessante Gebiet rund um die Alte Elbe in Bleckede.

Selbst jetzt im Winter kann man Vögel beobachten, die sich noch in unserer Landschaft aufhalten und auch über den Winter hier bleiben werden. Unter der Führung von Klaus-Peter Micheli und Christine Horn können Interessierte einen Rundgang durch das Gebiet erleben. Der Spaziergang wird etwa drei Stunden dauern. Um ihn in voller Breite genießen zu können, sind ein mitgebrachtes Fernglas und festes Schuhwerk sehr hilfreich. Treffpunkt für den Spaziergang ist um 9 Uhr auf dem Parkplatz am Schloss. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenlos. Spenden an den Nabu zur Unterstützung seiner Arbeit sind aber willkommen.