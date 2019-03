Zarrentin : Sprechstunde der „Bürgernahen“

von svz.de

12. März 2019, 07:42 Uhr

Die Zarrentiner Wählergemeinschaft „Bürgernahe für Bürgernähe“ lädt in Vorbereitung der nächsten Stadtvertretersitzung, die am 21. März geplant ist, zur Bürgersprechstunde ein. Am Montag 18. März, hat die Wählergemeinschaft in der Zeit von 19 bis 20 Uhr im Zarrentiner Fischhaus die Sprechstunde vorgesehen. Alle Bürger der Stadt und der Ortsteile sind eingeladen, ihre Probleme und Anregungen dort vorzubringen.