Zarrentin : Sprung ins kalte Wasser zum Schutz der Seen

Badespaß am 14.07.2019 in Zarrentin am Schaalsee

von Nadja Hoffmann

05. Juli 2019, 05:00 Uhr

Überall in Europa springen anlässlich des Europäischen Flussbadetages tausende Menschen in Flüsse und Seen, um ein gemeinsames Zeichen zum Schutz unserer Flüsse und Seen zu setzen.

Am Sonntag, 14. Juli, wird an der Badestelle in Zarrentin am Schaalsee dieser Tag mittlerweile zum dritten Mal in Mecklenburg-Vorpommern begangen.

Beginn des diesjährigen Wasser-Spaßes ist um 11 Uhr. Nach einer Begrüßung durch Minister Dr. Backhaus erfolgt um 11.45 Uhr das gemeinsame Baden. Ein kleines Rahmenprogramm rund um das Thema Wasser, Musik sowie ein Vortrag um 13 Uhr während einer Rundfahrt auf dem Schaalsee geben Einblicke in die Arbeit zum Schutz einer unserer wichtigsten Lebensgrundlagen, das Wasser.