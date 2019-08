Lübtheen : Störche auf dem Weg in den Süden

Pretener Storch flog in nur zehn Tagen bis nach Istanbul und hat damit Europa bereits verlassen Vogelzug wird dokumentiert

von Mayk Pohle

19. August 2019, 05:00 Uhr

Das baldige Ende des Sommers kündigt sich an. Gleich mehrfach waren in den letzten Tagen auf den Feldern besonders im Elbtal mehr oder weniger große Gruppen von sich sammelnden Störchen zu sehen.

So waren mehrere Tage bis zu 74 Störche in Vorderhagen rund um den Hof Weitenfeld zu sehen. Nicht ein Schwan, wie in einer Meldung hier in der Zeitung erwähnt, sondern ein Storch verursachte dort auch den Brand auf einem Stoppelfeld. Er verursachte an einem zwar geschützten Mittelspannungsmast einen Kurzschluss, in dessen Folge sogar das Leitungsseil riss und zur Brandquelle wurde. Der Storch überlebte das natürlich nicht. In Darchau versammelten sich am Sonntag (11.8.) gleich 116 Störche, die dann auf den Häusern von Darchau übernachteten und am nächsten Morgen auf ihre Weiterreise gen Süden gingen. Noch besseren Einblick in den Storchenzug geben uns die Störche, die im Rahmen des Projektes der Pretener Stork-Foundation, mit einem Sender versehen wurden. Fünf Brutstörche wurden in diesem Jahr gefangen und mit einem Sender ausgerüstet. Es handelt sich dabei um die Störche in Preten, Besitz, Niendorf, Sückau und Lübtheen. Bereits in den Vorjahren sind die Brutstörche in Gudow und Neu Wendischthun besendert worden.

Mit diesen kleinen Wunderwerken der Technik – Computer, Mobiltelefon, GPS-Logger und verschiedensten Sensoren in einer kleinen Schachtel von ca. 50 Gramm auf den Rücken der Vögel geschnallt – lässt sich der Zug der Störche genau verfolgen. So überflog der Pretener Brutstorch bereits am 16. August um 9.45 Uhr Istanbul und verließ damit Europa. Am 6. August war er zuletzt auf seinem Nest in Preten gesichtet worden, wo er in diesem Jahr drei Junge aufzog. Die Jungen waren schon drei Tage zuvor aufgebrochen, wie uns der Nestbetreuer, die Familie Frenz, mitteilte. In nur zehn Tagen hat der Storch also nun ganz Südosteuropa durchquert. Die Route führte ihn, nachdem er Deutschland verlassen hatte, durch Polen, die Ukraine, Rumänien, Bulgarien und die Türkei. Mit dieser Route umging er östlich die Karpaten. Dieser Gebirgszug ist oftmals ein Hindernis auf dem Zug gen Süden. Inzwischen ist unser Spitzenreiter bereits in der anatolischen Hochebene angekommen.

Der Zweitplatzierte ist der Storch aus Besitz, in diesem Jahr ohne Bruterfolg. Er startete etwas später, nahm den gleichen Zugweg über die Ukraine und ist inzwischen auch schon im europäischen Teil der Türkei zweifelsfrei festgestellt worden. Die beiden Brutstörche aus Gudow und Sückau sind auch schon unterwegs. Beide befinden sich im rumänischen Karpatenbecken, müssen also demnächst die Karpaten direkt überqueren.

Noch „zu Hause“ sind die übrigen drei Störche aus dem Programm. Der Lübtheener Storch betreut auch noch seinen einzigen Jungstorch, der sehr spät schlüpfte, auf dem Nest. In den nächsten Tagen werden sich aber auch diese Störche auf ihre lange und anspruchsvolle Reise begeben. Mit den dann leeren Storchennestern kündigt sich das Ende des Storchenjahres 2019 und der beginnende Herbst an.