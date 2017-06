Kita Vellahn : Stolz auf die neue Kita

vergrößern 1 von 1 Foto: Robert Lehmann 1 von 1

„Am Anfang haben wir viel mit Erziehern gesprochen und gefragt, welche Wünsche sie haben“, erzählt Matthias Leifels, Architekt der neuen Kita in Vellahn bei einem Rundgang am Tag der Architektur. So hätten sie Ideen gesammelt. Mehrere Kinderestaurants mit Küche, in denen die Kleinen selbst Speisen zubereiten können, sei so eine. Oder auch eine Rutsche vom Ober– ins Untergeschoss im großen Treppenhaus, in dem die Kinder bei schlechtem Wetter spielen und toben können. Daneben habe man die Kita licht– und blickdurchlässig geplant. „Die Kleinen in der Krippe sollen auch mal nach oben in den Kindergarten–Bereich gucken können und sagen, da möchte ich auch mal hin“, erklärt Michael Mikolajczyk vom Architektenteam.

Am Sonnabend führten die Planer interessierte Besucher durch die Einrichtung. Vor allem Eltern und Kinder nutzten die Chance sich ihre neue Kita anzusehen, die offiziell am 2. Oktober öffnen soll. Mit großen Augen liefen die Kleinen durch die Räume, und auch der Bürgermeister zeigte sich begeistert. „Wir finden das Gebäude ganz toll“, so Ulrich Stein, „alleine diese Großzügigkeit. Hier können auch kleine Veranstaltungen stattfinden. Außerdem wurde alles energiesparend erbaut.“ Die Stadt sei stolz auf die Einrichtung mit Ausstrahlung.

Ulrich Stein selbst wird künftig in dem Gebäude seinen Sitz haben, an dem er dann auch Einwohner bei Sprechstunden empfangen möchte. Zwei Büros mit separatem Eingang stehen ihm dafür zur Verfügung. Dass er mit in das Gebäude einziehe, sei von Anfang an klar und auch Bestandteil der Förderung gewesen.

Knapp vier Millionen Euro kostet das Projekt „Kita mit integriertem Bürgerbüro“. 1,8 Millionen davon muss die Gemeinde selbst aufbringen – ein tiefer Griff in die Tasche, aber gut investiertes Geld, meint Stein. „Die Entwicklung des Ortes geht voran, das wollen wir nicht aufhalten, sondern forcieren.“ Die Gemeinde umfasse zwar 15 Orte, aber Vellahn sei nun mal der Hauptort. Und nur in diesem wird es künftig eine Kita geben. Die Einrichtungen in Camin, Rodenwalde und die alte Kita in Vellahn wurden bzw. werden geschlossen. Sie entsprächen nicht mehr den Standards.

Die neue Kita soll dagegen Standards setzen und begeistern. Und das macht sie wohl schon jetzt. „Vergangenen Donnerstag gab es eine Info–Veranstaltung für die Eltern“, erzählt Eilyn Brockmöller Geschäftsführerin des Jessenitzer Aus– und Weiterbildung e.V., dem Träger der Kita. „Da haben wir viele neue Anmeldungen bekommen, so dass wir hier mit ca. 100 Kindern starten werden.“ Zum Vergleich: Die jetzigen Kitas bieten Platz für 60 Kinder.

„Jetzt fehlt uns nur noch jemand, der im Bereich betreutes Wohnen investiert“, meint Stein zum Abschluss der Besichtigung. Für die Kleinen sei mit der neuen Kita gesorgt, der Schulstandort sei gesichert, jetzt müsse man sich auch mal jemand um die ältere Generation kümmern.

