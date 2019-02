Bitter : Storch im Amt Neuhaus angekommen

Der erste Storch landete am 14. Februar auf dem Nest in Bitter-Herrenhof

von svz.de

18. Februar 2019, 09:21 Uhr

Wie in den Jahren zuvor landete der erste Storch wiederum auf seinem Nest in Bitter-Herrenhof. Im vergangenen Jahr wurde hier der erste Storch am 16. Februar gesichtet, in diesem Jahr nun also am 14. Februar. Es ist zu vermuten, dass es sich um denselben Storch handelt.

Das Ankunftsdatum verschiebt sich stetig nach vorn. Die jetzige Hochdruckwetterlage war für den Zug der Störche aber auch besonders günstig. Der Storch ist unberingt, es gibt deshalb auch keine Hinweise zu seinem Überwinterungsort. Es ist jedoch ziemlich sicher, dass der Storch nicht aus Afrika, sondern maximal aus spanischen Gefilden kommt. Diese Störche haben natürlich einen recht kurzen Rückweg und sind deshalb sehr früh hier. Die besenderten Störche aus dem Projekt der Pretener Storkenkate sind dagegen alle noch in Afrika. Der Gudower Brutstorch ist sogar noch in Südafrika. Vom Kap der Guten Hoffnung bis nach Gudow ist es noch ein langer Weg – wir hoffen auf eine gute Rückkehr.