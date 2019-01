Hagenow-Heide : Tannenbäume brennen

von svz.de

08. Januar 2019, 08:31 Uhr

Seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition in Hagenow Heide, dass die ausgedienten Tannenbäume fachgerecht am Anfang des Jahres verbrannt werden. In diesem Jahr findet das Tannenbaumverbrennen am 12. Januar ab 10.30 am Heidehaus statt. Es gibt Glühwein, Tee, warmes Essen und noch mehr. Wer seinen Baum mitbringt, erhält einen Glühwein umsonst. Aber auch ohne Baum ist jeder willkommen. Ortsteilbeirat und die Heider Feier-Fighter laden zu einem entspannten Vormittag am wärmenden Feuer ein.