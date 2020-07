Radfahren in MV : Tour de Storch durch das Amt Neuhaus

Geführte Radtour am Sonntag von Nest zu Nest durch das Marschland bis zur Elbe

von svz.de

16. Juli 2020, 19:40 Uhr

Nicht mehr lange und es geht für die Störche aus der Elbtalaue in Richtung Süden ins Winterquartier. Mit etwas Glück und Ausdauer lässt sich deshalb aktuell der Storchennachwuchs bei seinen ersten Flugübungen beobachten. Ein guter Zeitpunkt also für eine Radtour mit Naturführerin Sabine Wittkopf durch das Amt Neuhaus am Sonntag, 19. Juli, ab 14 Uhr von Nest zu Nest durch das Neuhauser Marschland bis zur Elbe. Rund 20 Kilometer lang ist die Rundtour. Ein eigenes Fernglas wird empfohlen. Bei dieser Tour gelten die vorgeschriebenen Abstandsregelungen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist notwendig und die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Anmeldungen bitte unter 038841/61377 oder www.elbtalaue-erleben.de.