Lübtheen : Truppenübungsplatz: Brandursache ermittelt

Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübtheen wurde durch Munition ausgelöst.

von Michael Seifert

07. August 2019, 14:01 Uhr

Das Ergebnis zur Ermittlung der Ursachen, die zu den Bränden auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen führten, liegt nun vor.

Der die Brände im Auftrag der Staatsanwaltschaft Schwerin untersuchende Sachverstände für Brand- und Explosionsursachen stellte fest, dass für den am 25. Juni 2019 ausgebrochenen Brand eine natürliche Brandentstehung durch Umsetzung von phosphorhaltiger Munition im Zusammenhang mit den meteorologischen Bedingungen und der in diesem Gebiet vorhandenen extrem trockenen Brandlast wahrscheinlich ist. Eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung könne jedoch nicht sicher ausgeschlossen werden.

Er geht davon aus, dass sich das Brandgeschehen in den Tagen danach immer wieder beruhigt hat, das Feuer aber nie ganz erloschen war, so dass es nach dem 25. Juni keines fahrlässigen oder vorsätzlichen Handelns durch Personen bedurfte, um die extreme Situation ab dem 30. Juni, die zu einer Evakuierung mehrerer umliegender Dörfer führte, herbeizuführen. Der Sachverständige hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass aus Sicherheitsgründen kein direkter Löschangriff zur Bekämpfung des Ursprungsbrandes möglich gewesen war. Die Ermittlungen dauern an.

mick