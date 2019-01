Hagenow  : Unternehmer fragen den Landrat aus

von svz.de

28. Januar 2019, 20:31 Uhr

Der Unternehmerverband West–Mecklenburg startet am Donnerstag seine Veranstaltungsreihe Wirtschaftsstammtisch. Erster Gast des Jahres wird Landrat Stefan Sternberg sein. Es geht um Entwicklungsprozesse und Schwerpunktaufgaben für 2019. Es geht um eine wirtschaftsfreundliche Verwaltung, die Sicherung von Fachkräften an Schulen und Berufsschulen, Schaffung eines Technologiezentrums im Landkreis, Regulierung der Kommunalfinanzen sowie um regionale Unterschiede im Großkreis. Die Veranstaltung findet am 31. Januar ab 18 Uhr im Gasthaus „An der Söring“ in Hagenow statt.

Zweiter Gast des Abend soll mit Falk Rüdiger der Breitbandkoordinator des Landkreises sein. Er soll die Frage beantworten, ob der Kreis in Planung und Bau des Breitbandgeschehens wirklich im Rahmen der eigenen „Meilensteinplanung“ liegt. Moderator ist der Hagenower Wilhelm Schefe.