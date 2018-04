Neuansiedlung an der A24 : Vanillegeruch weht im Businesspark

Landkreis bestätigt Neuansiedlung: Firma „Gebr. Wollenhaupt“ will ihre Vanille-Aufbereitung von Reinbek nach Valluhn verlagern

von Mayk Pohle

13. April 2018, 16:42 Uhr

Das Gerücht gab es schon länger, gestern wurde die nächste Neuansiedlung im Businesspark 24 auch offiziell bestätigt. Mit der Firma„Gebrüder Wollenhaupt“ kommt ein Unternehmen der Lebensmittelbranche nach Mecklenburg. Konkret geht es um eine Fertigungsstätte für Vanilleprodukte, die im Businesspark errichtet werden soll. Nach SVZ vorliegenden Informationen hat das in Reinbek bei Hamburg ansässige Unternehmen eine Fläche von 3,3 Hektar in der Nähe des Stromzählerbauers „EMH“ gekauft, um darauf eine Fertigungsstrecke zu errichten. Es geht dabei zunächst um 50 Arbeitsplätze, und es handelt sich um eine Gesamtinvestition von mehreren Millionen Euro.

Hintergrund der seit Monaten verhandelten Ansiedlung sind Platzprobleme des Unternehmens, dessen Fertigung in Reinbek auf drei Standorte verteilt ist. Berit Steinberg, die Chefin der kreislichen Wirtschaftsförderung, konnte den Vertragsabschluss mit dem Unternehmen im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigen. „Das ist eine Ansiedlung, die uns wirklich freut. Wir haben gut und solide verhandelt. Die Ansiedlung zeigt, dass wir mit unseren Angeboten in der Metropolregion Hamburg sehr wettbewerbsfähig sind und wir für Firmen aus diesem Raum immer attraktiver werden.“ Nach Auskunft von Steinberg stehen die Aussichten gut, dass die Ansiedlung vom Land zusätzlich finanziell gefördert wird. „Die Gebrüder Wollenhaupt ist seit 1881 ein Inhaber geführtes, weltweit aktives Unternehmen mit mehr als 220 Mitarbeitern am Standort Reinbek bei Hamburg“, heißt es in einer Selbstauskunft des Unternehmens. Trotz mehrfacher Bemühungen war gestern kein Mitglied der Geschäftsführung für eine Stellungnahme erreichbar.

Bekannt ist die Firma vor allem für ihre Teeprodukte, von denen sie pro Jahr 6400 Tonnen absetzt. Das Spezialgebiet: loser und portionierbarer Blatttee. Im Vanillebereich, der ja nach Valluhn kommen soll, geht es derzeit um 330 Tonnen im Jahr.

Mit der Neuansiedlung setzt sich die Erfolgsgeschichte des früher Megapark genannten Gebietes fort. Aktuell sind dort 30 Firmen ansässig, die insgesamt 4000 Arbeitsplätze geschaffen haben.

Zu den jüngsten Ansiedlungen gehört das Projekt der schwedischen Firma DeLaval, ein Produzent von Komplettsystemen für die Milchwirtschaft, der 14,3 Hektar erworben hat. Auf 2,1 Hektar Fläche hat sich die FFT Handelsgesellschaft Schwanbek niedergelassen. Dahinter verbirgt sich ein Konfektionär für unterschiedliche Oberflächenfolien und Klebebänder.

Größter Arbeitgeber im Businesspark ist Edeka, dass im Fleischwerk und im Logistikzentrum mehr als 1050 Menschen beschäftigt. Auf dem zweiten Platz liegt Tchibo mit 580 Arbeitsplätzen.

Noch gibt es Platz für weitere Neuansiedlungen: 37,5 Hektar sind noch frei, die größte zusammenhängende Fläche hat eine Größe von 13 Hektar. Verkauft wird offiziell für einen Preis von 25 Euro den Quadratmeter. Verhältnisse, die in Hamburg undenkbar wären. Das Gebiet entstand aus dem Gelände des früheren Grenzüberganges an der A 24.