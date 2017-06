Neuhaus : Versuchskaninchen sagen Tschüß

vergrößern 1 von 1 Foto: iwit 1 von 1

Ein roter Teppich liegt aus, gedämpfte klassische Musik erklingt und festlich gekleidete Jugendliche schreiten durch die Aula der Oberschule zu ihren Plätzen. Für 27 Schülerinnen und Schüler gab es jetzt allen Grund zu Feiern: Sie haben ihre Prüfungen bestanden und ihre Zeugnisse in der Tasche.

„Die Versuchskaninchen verlassen das Labor“: Mit diesem witzigen Spruch auf ihren selbst entworfenen T-Shirts verabschieden sich die Absolventen von ihrer Schule. Versuchskaninchen sind sie gewesen, weil sie als erster Jahrgang in Neuhaus ab der 5. Klasse als Oberschule geführt wurden. In der Oberschule gibt es keine Trennung mehr zwischen Haupt- und Realschüler, jeder wird nach seinen Möglichkeiten unterrichtet. „Wir sind mit dem Experiment Oberschule sofort gestartet, um unseren Hauptschülern den Weg nach Bleckede zu ersparen“, erklärt Schulleiterin Bärbel Scheday, „Jeder wird individuell gefördert.Wie wir heute an den Abschlüssen sehen, funktioniert die Oberschule.“ Sehr gute Ergebnisse hätten die Schüler erzielt, so die Direktorin: Vier Hauptschulabschlüsse nach der 9. Klasse und 6 Hauptschulabschlüsse nach Klasse 10, 8 Realschulabschlüsse und 9 erweiterte Realschulabschlüsse, die zum Besuch des Gymnasiums berechtigen.

Auch die Gestaltung der Entlassungsfeier solle ein Experiment sein, kündigte Bärbel Scheday an. Dass an der Oberschule nicht nur gepaukt wird, bewiesen in einer mitreißenden Choreographie die Tänzerinnen der Zumba-Gruppe von Schulsozialarbeiterin Elena Rühl, die zu diesem Auftritt hervorragend von Alicia Kruse aus der 8. Klasse vertreten wurde. Unter die Haut ging Mandy Gaugers Beitrag. Die Schülerin aus der 6. Klasse sang das Lied „Für die Liebe“, begleitet von ihrem Gitarrenlehrer Knut Lüdemann und Mitschüler Alexander Bieberle.

„Euer Motto ist so genial, dass ich es gerne übernehmen möchte. Wir haben alle Höhen und Tiefen der Oberschule erlebt und wir als Kollegium sind stolz darauf, dass aus den niedlichen Häschen berufsfähige Erwachsene geworden sind. Alle Laborkaninchen haben es geschafft und können in die weite Welt entlassen werden“, wandte sich Bärbel Scheday an Schüler, Eltern und Lehrer.

Die Zeugnisausgabe moderierte Kunstlehrerin Diane Apel, zu jedem Schüler gab es einen launigen Spruch, der Verhalten und Charakter auf den Punkt brachte und für viele Lacher sorgte. Auf der großen Leinwand konnten die Schüler in aufwändigen Fotomontagen nochmals Stationen aus ihrer Schullaufbahn sehen. Im Namen der Schüler bedankte sich Mareike Schallehn beim Kollegium und insbesondere bei Klassenlehrer Ulf Brokmöller mit Blumen. Glückwünsche an alle und ein kleines Geschenk überbrachte Bürgermeisterin Grit Richter für die Gemeinde. Im Namen des Landrates und Kreistages gratulierte Achim Gründel, Mitglied des Schulausschusses beim Kreistag. Er zeichnete die Schüler Florian Fischer und Mareike Schallehn für ihre besonderen Leistungen aus.

Über die bestandenen Prüfungen können sich nun freuen: Moritz Runge, Laura Brunn, Sarah Michelle Neuhoff, Stefan Schack, Lina Marie Warnke, Toni Hirdina, Anne Karstens, Lukas Bartel, Fine Buchholz, Dominik Michael, Hannah Jahnke, Marvin Pohlmann, Lisa Wegesack, Justin Niemann, Hendrikje Witte, Hannes Wichmann, Sarah Weinmann, Lukas Kruse, Laura Eggert, Johannes Buchholz, Charlotte Ulrich, Florian Fischer, Jan-Philip Ziehl, Patrick Sitte, Luca Ziemann und Mareike Schallehn.