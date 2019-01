Neu Gülze : Vertretung wählt Bürgermeister

von svz.de

21. Januar 2019, 05:00 Uhr

Das kommt auch nicht alle Tage vor auf einer Gemeindevertretersitzung. Aber in Neu Gülze wählen die Vertreter gleich auf ihrer ersten Sitzung des Jahres 2019 den ehrenamtlichen Bürgermeister neu. So steht es zumindest in einem Punkt der Tagesordnung der Zusammenkunft, die am Dienstag, den 22. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neu Gülze, Friewei 17, abgehalten werden soll.

Grund für diese Maßnahme ist der bedauerliche Tod des bisherigen Amtsinhabers.