Brahlstorf : Viel Arbeit an der Mühle

Kulturangebote gibt es auch bei uns in der Region eine Menge. Wer daran teilnehmen möchte, muss sie nur suchen. Im Fall der Bruchmühle Brahlstorf kann man das durchaus wörtlich nehmen. Kurz hinter dem Waldbad Vellahn in Richtung Brahlstorf zeigt ein kleines Schild in den Wald. „Werkstatt für Kultur“ steht darauf. Wer dort abbiegt, denkt vielleicht im ersten Moment, hier sei er falsch, doch durchhalten lohnt sich. Nach zwei, drei Kurven erreicht der Kulturliebhaber schließlich die urige Bruchmühle: die „Werkstatt für Kultur“ – und das Reich von Volkmar Kurkhaus.

erstellt am 27.Jul.2017 | 08:00 Uhr