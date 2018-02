Schwartow : Viel Arbeit für eine bessere Saison

Naturerlebnisbad will nach Besucherminusrekord gegensteuern: Turm und die Brücke werden renoviert / Diskussion um Eintrittspreise

von SNIT

21. Februar 2018, 07:00 Uhr

Hier wird momentan gefegt und gesägt, geputzt und geharkt. Die Rede ist jedoch nicht von einem Handwerksbetrieb. Das rege Treiben erfolgt im Schwartower Naturerlebnisbad. Auch wenn die Badebecken gerade noch mit einer dicken Eisschicht bedeckt sind, ist es für die fleißigen Mitarbeiter um Schwimmmeister Matthias Zotke Zeit, die Saison 2018 vorzubereiten.

Dabei sind die Arbeiten im doppelten Sinne sehr notwendig. Zum einen soll die Freizeiteinrichtung mit Saisonbeginn am 15. Mai zum erneuten Male glänzen. Zum anderen liegt hinter dem Naturerlebnisbad eine Saison, die eher zum Vergessen ist. „Das letzte Jahr ist etwas aus dem Ruder gelaufen. Es gab wenig gute Tage“, kommentiert Zotke die verkorkste, vergangene Saison.

Der Schwimmmeister konnte aufgrund der schlechten Wetterlage nur 4708 zahlende Besucher begrüßen. Die Zahl beschreibt mehr als 3000 Besucher weniger als im Jahr 2016 und war noch nie so niedrig in den letzten zehn Jahren.

Ein Umstand, der momentan zwar noch nicht die Einrichtung als solche zur Debatte stellt, der Ruf nach einer gewissen Anpassung der Eintrittspreise ist in entscheidenden Kreisen jedoch schon laut geworden. Datiert die letzte Preiserhöhung doch bereits aus dem Jahr 2010. Dem kann Zotke jedoch nur entgegensetzen: „Die jetzigen Preise sind vollkommen in Ordnung. Eine Preiserhöhung wäre enorm.“ Außerdem verweist der engagierte Schwimmmeister darauf, dass die Zahlen der vergangenen Saison zwar schlecht seien, aber doch in eine gewisse Relation gesetzt werden müssen. So kann er mit 25 verkauften Saisonkarten nämlich zugleich den seit Jahren ansteigenden Trend der Nachfrage bei diesem Angebot fortsetzen.

„Unter den Käufern befinden sich Stammkunden, die dann auch jeden Tag kommen“, so Zotke. Aufgrund dessen ist die Gesamtbesucherzahl des Jahres 2017 auch auf 15 082 hochzurechnen. Diese Beliebtheit des Bades ist der Grund dafür, dass die Stadtverwaltung ebenfalls die Meinung vertritt, dass die Preise gleich bleiben sollten. „Wir sehen schon die hohe Zuschussmenge, die sich im letzten Jahr auf fast 150 000 Euro belief, und es gibt außerdem in Lauenburg oder bald im geplanten Wittenburger Village eine Konkurrenz. Wir haben hier aber ein einmalig schönes Bad“, so Bürgermeister Harald Jäschke.

Der Boizenburger Verwaltungschef wirft hierbei zugleich die schwierige Frage in den Raum, was sich eine Stadt bei klammen Kassen noch leisten sollte und was nicht? Jäschke wie Zotke stimmen darin überein, dass eine Beschneidung des Kultur- und Freizeitangebots dahingehend ein falsches Zeichen setzen würde. „Will man als Stadt attraktiv sein, muss man den Bürgern auch etwas bieten“, so Zotke.

Deswegen blickt der Schwimmmeister auch positiv in die Zukunft: „Für die neue Saison werden unser Turm und die Brücke renoviert.“ Zudem können sich die Besucher auf Höhepunkte wie das Treffen von Modellbootbauern aus der gesamten Republik am 13. Mai und 16. September sowie auf den Floriantreff am 11. August freuen. Bis dahin gibt sich die Belegschaft des Naturerlebnisbades viel Mühe bei der Instandsetzung und Instandhaltung und hofft natürlich auf bestes Sommerwetter.