Boizenburg : Voller „Dienstplan“ für die Kleinsten

Nachwuchsförderung bei der Boizenburger Feuerwehr hat nach Corona-Zwangspause nun wieder begonnen

von Sascha Nitsche

16. September 2020, 05:00 Uhr

Endlich darf auch der Nachwuchs der Boizenburger Feuerwehr wieder aktiv sein. Nach Monaten des Corona bedingten Stillstands hat die Nachwuchsförderung bei den jungen Kameraden wieder Einzug gehalten und begeistert. Erste Hilfe, Gerätekunde oder Rettungsaktionen, aber auch Verkehrserziehung oder Wasserspiele stehen auf dem „Dienstplan“ der Kleinsten und machen fit für die Zukunft.

Viele Änderungen hatte es dabei bereits in der Vergangenheit gegeben: Eine neue Teamstruktur oder die Terminverlegung für das Üben auf den Freitag sind hierfür nur ein paar Beispiele, die gefruchtet haben. „So konnten am vergangen Freitag die ersten vier „Floris“ - die jüngsten Mitglieder der Feuerwehr - in die Jugendfeuerwehr wechseln. Gleichzeitig wurden drei neue Mitglieder in die Floriangruppe aufgenommen, alle drei sind Mädchen“, freut sich Stefan Baumgarte, Löschmeister und für die Jüngsten verantwortlich. Die vier „Übergänger“ konnten dann auch gleich bei der Jugend voll einsteigen und Knoten üben. „Das gesellschaftliche und soziale Engagement der Freiwilligen Feuerwehr in Boizenburg ist stadtbekannt. Besonders eindrucksvoll sticht dabei die Floriangruppe heraus“, betont Christian Hameister.

Auch der Mann von den VersorgungsBetrieben Elbe war am Freitag vor Ort. Wollte er das Engagement zusammen mit anderen Sponsoren doch unterstützen.

„Besonderer Dank gilt Familie Hagen, die die Beschaffung neuer Diensthosen unterstützte. Die VersorgungsBetriebe Elbe sponserte neue Basecaps“, listet Hameister auf und er ist sich sicher: „Das Engagement der freiwilligen Feuerwehr spricht für sich. Neben der Hauptaufgabe der Brandbekämpfung übernimmt die Feuerwehr viele Funktionen, die für ein kulturelles und gesellschaftliches Leben unerlässlich sind. Daher gilt es insbesondere die Nachwuchsförderung der kleinen Retter zu unterstützen und das machen wir sehr gerne.“