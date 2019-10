Granzin : Wenn die Brunftzeit zu Ende geht

Hirsche locken mit Röhren zur Paarung oder wollen weibliches Tier zurück ins Rudel treiben

von Onlineredaktion pett

12. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Die Rotwildbrunft ist in den letzten Zügen. Die Rufe des Hirsches, die meist in Serien von sechs bis acht einzelnen Rufen erklingen, sollen meist zur Paarung locken oder ein weibliches Tier zurück ins Hirschrudel treiben. Doch auch beim Anblick eines Rivalen wird während der Hirschbrunft oft geröhrt. Den Rothirsch auf dem Foto konnte Franziska Kolm in der Nähe von Granzin ablichten.