Spontaner Deal : Wird Lübtheen zum Trailerpark?

Es gibt sie noch - die schönen Geschichten aus unserer Region. So zum Beispiel jüngst in Lübtheen. Hier haben sich das größte Unternehmen, das in der Stadt ansässig ist und die Verwaltung zu einem spontanen Deal verabreden können.

Der Anhänger und Trailer produzierende „Riese“ Brüggen hat derzeit einen Notstand - und das in gewisser Weise ziemlich wörtlich. Im Kern geht es darum, dass für die vielen Trailer, die täglich gebaut werden, nicht mehr genügend Platz auf dem Firmengelände ist. Wöchentlich sind es 150 bis 180 Anhänger, die hier von bis zu 600 Angestellten gebaut werden. „Allerdings holen nicht alle Auftraggeber ihre Bestellungen auch direkt ab. Deshalb ging uns jetzt der Platz aus. Wir haben am Werk etwa 14 Hektar Stellfläche und wollen noch einmal 14 Hektar bauen. Solange das aber nicht durch ist, mussten wir Alternativen suchen“, sagt Alexander Mundt, Personaler bei Brüggen in Lübtheen. Und hier kommt die Stadt ins Spiel. Die Anfrage des größten örtlichen Steuerzahlers bei der Verwaltung wurde kurzerhand positiv beschieden. „Wir brauchten da nicht lange überlegen. Erstens war das Gelände auf dem Gewerbegebiet am Heidkamp noch frei und außerdem sprechen wir hier von einem starken Partner der Stadt“, sagt Frank Wein, Bauamtsleiter in Lübtheen. Natürlich haben ein paar Absprachen im Hintergrund stattgefunden und es wurde eine Miete ausgehandelt. An der grundsätzlichen Zusage gab es aber nie Zweifel. „Die 2,7 Hektar haben wir erst einmal unbefristet zur Verfügung gestellt, aber ich denke, dass wir in einem Jahr schon einen anderen Verhandlungsstand haben“, so Wein.

Gemeint sein könnte das positive Bescheiden des B-Plans am Werk, der den Ausbau der Fläche beinhaltet. Dann könnte der Branchenriese hier noch mehr Gas geben. „Wir wollen unsere Wochenproduktion demnächst auf 200 Einheiten hochfahren“, sagt Alexander Mundt vom Unternehmen. Dem sollte bei mehr Platz dann ja nichts mehr „im Wege stehen“.

von MAKS

erstellt am 01.Jun.2017 | 05:00 Uhr