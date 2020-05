Wittenburg: Dieb verletzt Verkäuferin in Lebensmittelgeschäft

von Gert Glaner

11. Mai 2020, 16:11 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb, der am Montagvormittag in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft leicht verletzt hat. Der etwa 30 bis 35 Jahre alte Mann sollte am Ausgang kontrolliert werden, da er augenscheinlich Ware gestohlen und diese in einem Rucksack verstaut haben soll. Beim Versuch, den Mann an der Flucht zu hindern, wurde die Verkäuferin mitgerissen und prallte gegen eine Tür, wobei sie eine Platzwunde am Kopf erlitt. Der Tatverdächtige flüchtete mit einem Fahrrad.