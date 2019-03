Hagenow : Wittenburger Schüler zu Besuch in Redaktion des Hagenower Kreisblattes

von Onlineredaktion pett

28. März 2019, 05:00 Uhr

Schüler der Wittenburger Grundschule am Friedensring besuchten gestern die Redaktion des Hagenower Kreisblattes. Die Klasse 4b nimmt am Zisch-Projekt der Schweriner Volkszeitung teil. Wie Klassenlehrerin Manuela Tick sagte, stehen dabei Beiträge der KIZ-Seite im Mittelpunkt in verschiedenen Fächern und Unterrichtsphasen zur Verfügung. In der Redaktion interessierten sich die Schüler besonders für Arbeit der Redakteure. Sie wollten wissen, wie die Beiträge ins Blatt kommen und wo die Informationen dafür herkommen. Die Schüler wollten wissen, wie lokale Themen, wie der Wolf in Wittenburg oder die wild gewordene Kuh in Karft, den Weg in die Zeitung finden. Redakteur Dieter Hirschmann zeigte ihnen die Ausrüstung eines Reporters. Das fanden die Schüler interessant.