Hagenow - Wittenburg : Zisch-Kinder besuchen die SVZ

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Zisch – Zeitung in der Schule ist das Projekt unseres Verlages, bei dem Kinder und Jugendliche an das Medium Zeitung herangeführt werden. Sie bekommen einen Einblick in die tägliche Arbeit eines Journalisten und dürfen die Zeitung mit ihren Beiträgen gestalten. Jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst startet Zisch einen neuen Durchgang. In der Schule am Friedensring haben sich die Mädchen und Jungen der Klasse 4 c jetzt zwei Jahre lang an dem beliebten Projekt beteiligt. Gestern besuchen sie ganz aufgeregt die Lokalredaktion in Hagenow, sind wissbegierig und stellen viele Fragen.

von Thorsten Meier

erstellt am 02.Jun.2017 | 08:00 Uhr