Schülerbeförderung Boizenburg : Zu eng, zu viel, zu gefährlich

vergrößern 1 von 1 Foto: Sascha Nitsche 1 von 1

von Sascha Nitsche

erstellt am 08.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Kurz nach sieben Uhr beginnt die „Rush-Hour“ vor der Ludwig-Reinhard-Grundschule in Boizenburg. Da laufen Schüler über die Straße und Eltern halten mit ihren Autos, wo sich grade Platz bietet. Außerdem müssen Busse, die weitere Abc-Schützen bringen, irgendwie an ihre Haltestellen gelangen. Und alle Beteiligten teilen sich eine knapp fünf Meter breite Straße mit einen schmalen Bürgersteig.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier wirklich mal was Schlimmes passiert“, ist der Tenor aller Betroffenen, von der SVZ auf die Situation angesprochen. Aber was soll passieren, um das Schlimmste abwenden zu können? Man ist sich einig darüber, dass das allmorgendliche Schauspiel vor der Grundschule „furchtbar ist“. Eine einfache Lösung ist jedoch auch nicht parat.

Da gibt es Briefe, die die Schulleitung vor jedem Schuljahr an die Eltern sendet. In ihnen wird darauf hingewiesen, dass die Kinder, gerade in der dunklen Jahreszeit, mit passender reflektierender Kleidung und mit beleuchteten Fahrrädern auf den Schulweg geschickt werden. Außerdem werden die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, gebeten, nicht auf den Bürgersteigen zu parken.

Alleine die Praxis zeigt, dass sich nicht alle daran halten. Das mag zum einen am Platzmangel vor der Schule liegen. Kämpfen selbst die Lehrkräfte damit, am Morgen einen Parkplatz vor der Institution zu erhalten. Zum anderen ist es wohl auch die Bequemlichkeit, die Leute dazu veranlasst, einfach „mal kurz“ auf dem Bürgersteig stehen zu bleiben. Es gibt auch konkrete Pläne, die „Elterntaxis“ vor der Schule zu verbannen. In diesen Gedankenspielen, die erst kürzlich im Verkehrsentwicklungsplan 2030 vorgestellt wurden, spielt unter anderem die Düstere Gahre eine Rolle. Von einer „Kiss&Go-Zone“ ist die Rede. Bus und Auto sollen getrennt werden. Kommen die Busse doch kaum um den Wendehammer, wenn viele Autos diesen parkend blockieren.

Maßnahmen, die sich gut anhören, alleine umgesetzt wurde noch keine. Deswegen befürchtet unter anderem Dirk Foitlänger, dass sich bis zur Fertigstellung des geplanten Grundschulzentrums auch nichts bewegen wird. Und selbst dann ist eine Verbesserung nur theoretischer Natur. „Da wird sich an der Breite der Straße auch nicht viel verändern“, so Lehrerin Katharina Schuster-Rohde.

Boizenburgs Bürgermeister Harald Jäschke ist sich der heiklen Lage vor der Schule bewusst. Er weist jedoch darauf hin, dass es - glücklicherweise - noch keinen Unfall vor der Schule gab. Erst bei einem akuten Unfallschwerpunkt könnte man mit dem Straßenverkehrsamt über Eingriffe in den Verkehr sprechen. Solange appellieren er, wie die Schulleitung an die Einhaltung der aufgestellten Regeln sowie an die Rücksichtnahme auf die Kinder.

Kommentar von Mayk Pohle: Einfach mal machen Es gibt Probleme, da hilft irgendwann kein Diskutieren und Abwägen mehr, da muss gehandelt werden. Die Schulwegfrage im Herzen Boizenburgs ist so ein Thema. Hier helfen nur Sperren, brachiale Lösungen. Es muss den „Hubschrauber-Eltern“ einfach baulich unmöglich gemacht werden, ihre Kinder ins Klassenzimmer zu fahren. Reden hilft da nicht. Klare Vorfahrt für die Schulbusse und nur für die. Ein paar Schritte zu Fuß vor dem Unterricht haben noch keinem Kind geschadet, auch bei schlechtem Wetter. Oder sollen die jetzigen Zustände so weiter laufen, bis wirklich einmal ein Unfall passiert. Das kann niemand ernsthaft wollen, schon gar nicht die Eltern.