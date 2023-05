Wird am Freitag blau angestrahlt: das Rathaus in Wismar am internationalen ME/CFS-Tag. Foto: Holger Glaner up-down up-down ME/CFS Blaues Rathaus in Wismar soll für schwere Erkrankung sensibilisieren Von Nicole Buchmann | 12.05.2023, 05:32 Uhr

Am Freitag erstrahlt das Rathaus in Wismar in blauer Farbe. Eine an ME/CFS erkrankte Wismarerin hatte die Verwaltung darum gebeten.