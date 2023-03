Mitte März fand in Wismar das erste Stadtteilgespräch im Jahr 2023 statt. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Im Dialog Bürgermeister und Landrat laden zu Stadtteilgespräch in Wismar Von Nicole Buchmann | 22.03.2023, 05:12 Uhr

In Wismar findet das zweite Stadtteilgespräch in diesem Jahr in der Hanse-Grundschule statt.