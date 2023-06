Der Vorwurf sei eine Frechheit, hörten die Zuschauer am Donnerstag im Bürgerschaftssaal. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus Bürgerschaft in Wismar weist Holocaust-Relativierung zurück Von Nicole Buchmann | 29.06.2023, 18:22 Uhr

Eine Frechheit, ein Angriff, eine Wulst an Anschuldigungen: So reagieren Mitglieder der Bürgerschaft auf den offenen Brief eines Opferverbandes.