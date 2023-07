Stephan und Erika unterstützen Matthias Kohlstedt bei seinem Stopp mit dem „Blauen Mobil“ in Wismar. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Das „Blaue Mobil“: Wo Alkohol kein Tabuthema ist Von Nicole Buchmann | 04.07.2023, 13:56 Uhr

In Wismar steht ein Wohnmobil, das Hoffnung machen soll. Wer will, kann dort Menschen zuhören, die erlebt haben, wie Alkohol Leben zerstört und wie man Hilfe findet. So wie Stephan und Erika.