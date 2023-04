LEAG Logo Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild up-down up-down Bundeskartellamt Energiekonzern aus Cottbus kann Wismar Pellets übernehmen Von dpa | 14.04.2023, 13:38 Uhr

Der Energiekonzern Leag in Cottbus kann den Holzverarbeiter Wismar Pellets übernehmen. Das Bundeskartellamt gab den Erwerb frei, wie die Behörde in Bonn am Freitag mitteilte.