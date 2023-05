Gabriele Sauerbier und Horst Krumpen von der Partei Die Linke auf dem Weg zum sowjetischen Ehrenmal. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down 8. Mai – Tag der Befreiung Wismar: Wo sie am Ehrenmal dem alten Feindbild huldigen Von Nicole Buchmann | 08.05.2023, 17:03 Uhr

In Wismar haben sich am Montag Menschen versammelt, um der gefallenen Soldaten der Roten Armee zu gedenken. Für einige von ihnen steht der Schuldige am Übel der Welt fest.