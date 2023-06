Wismars „Bunte Vögel“ werden beim Benefizkonzert auch für Stimmung sorgen. Hier proben sie in St. Nikolai. Archivfoto: Nicole Buchmann up-down up-down Benefizkonzert In Wismar wird für Tschornomorsk gefeiert Von Nicole Buchmann | 21.06.2023, 11:01 Uhr

In Wismars zukünftiger Partnerstadt Tschornomorsk suchen immer mehr Menschen Zuflucht vor den Folgen des russischen Angriffskrieges. In Wismar gibt es deshalb am Sonnabend ein Benefizkonzert.