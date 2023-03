Yuliia Avchynnikova (Mitte) erkundigt sich bei Kirsten Balzer von der Diakonie Nord Nord Ost über einen Job in der Altenpflege. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Speed-Dating im Jobcenter Arbeit statt Sprachkurs: Wie Unternehmer Mitarbeiter aus der Ukraine gewinnen wollen Von Nicole Buchmann | 30.03.2023, 05:12 Uhr

In Nordwestmecklenburg suchen Unternehmen Mitarbeiter. Geflüchtete aus der Ukraine wollen arbeiten. Am Mittwoch trafen sie im Jobcenter in Wismar zusammen.