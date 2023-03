Die Künstlergruppe „Salve“ stellt in der Galerie Hinter dem Rathaus aus. Foto: Lasse Köhler up-down up-down Kunstperformance Überraschung geplant zum Auftakt einer neuen Ausstellung in Wismar Von Nicole Buchmann | 21.03.2023, 05:12 Uhr

In Wismar eröffnet in dieser Woche eine neue Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Hinter dem Rathaus.