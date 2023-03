Heimathafen des Versorgers ist Kiel. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Marine auf Ausbildung Minenversorger „Tender Donau“ macht in Wismar fest Von Nicole Buchmann | 24.03.2023, 16:52 Uhr

Am Freitagmorgen hat das Versorgungsschiff am Kreuzfahrtanleger am Alten Hafen festgemacht. Sonntagabend geht es für die Besatzung wieder raus auf die Ostsee.