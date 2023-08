Wer nicht auf Parkplatzsuche gehen will zum Schwedenfest, der kann mit dem Bus in die Altstadt und an den Hafen von Wismar fahren. Und kommt auch wieder zurück.

Wie Nahbus mitteilte, werden vor allem in den Abend- und Nachtstunden zusätzliche Busse während des Festes eingesetzt. Auf den Linien 14 und 15 fahren demnach die Busse in Richtung Dammhusen und in Richtung Ostseeblick am Freitag und am Sonnabend letztmals um 00:52 Uhr vom ZOB. Am Donnerstag jeweils um 22:52 Uhr.

Haltestellen am Markt und Am Schilde entfallen

Wegen der Straßensperrungen zum Schwedenfest entfallen zudem die Haltestellen „Am Markt“ und „Am Schilde“ von Donnerstag, 17. August, bis Sonnabend, 19. August 2023, jeweils von 15 Uhr bis Betriebsende, am Sonntag, 20. August 2023, ganztägig.

Ersatzweise bedienen laut Nahbus dann die Linien 15 und 18 die Haltestelle „Dahlmannstraße/Kreuzung“, die Linien 14, 15 und 18 die Haltestelle „Am Turnerweg“.