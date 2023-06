Organisiert gemeinsam mit der Kantorei Wismars erstes gemeinsames Weihnachtssingen: Nadine Kelm vom Verein „Licht am Horizont“. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Vorbereitungen Nadine Kelm plant Wismars erstes gemeinsames Weihnachtssingen Von Nicole Buchmann | 26.06.2023, 08:31 Uhr

Heute in einem halben Jahr ist zweiter Weihnachtsfeiertag. Und in Wismar laufen die Vorbereitungen für ein Weihnachtssingen in St. Georgen.