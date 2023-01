Zwischen den Schlagwerken fehlt noch das Herzstück der Uhr: das in Leipzig reparierte Gehwerk von St. Marien. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Leipziger Firma repariert Turmuhr in Wismar Tom Träger will Marien-Turmuhr wieder zum Laufen bringen Von Nicole Buchmann | 31.01.2023, 14:14 Uhr

Seit Ende November steht sie still, die Turmuhr von St. Marien. Am Dienstag stieg Tom Träger aus Leipzig hinauf in den Turm. Bis zum Abend sollen die Zeiger wieder laufen.