Machten lautstark auf sich aufmerksam: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege bei der Diakonie Nord Nord Ost. Protestaktion in Wismar Mit Trillerpfeifen für bessere Bedingungen in der Pflege Von Nicole Buchmann | 12.05.2023, 13:52 Uhr

Mitarbeiter der ambulanten und stationären Pflege haben am Freitag in Wismar für bessere Bedingungen in der Pflege demonstriert.