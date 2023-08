In Wismar sollen Fahndungsfotos helfen, einen Diebstahl aufzuklären. Bereits am 26. April 2023 hatte ein Unbekannter den Opferstock aus der Heiligen-Geist-Kirche gestohlen und war mit dem mehrere Hundert Jahre alten Behältnis aus Eichenholz durch die Altstadt an den Hafen gezogen.

Den Fotos nach transportierte der mutmaßliche Täter sein mehr als fünfzig Kilogramm schweres Diebesgut auf einem Möbel- oder Blumenkübelroller. Weil die Fahndung bislang erfolglos blieb, gab das Amtsgericht Schwerin nun die Fotos zur Veröffentlichung frei.

Die Polizei in Wismar sucht nach Hinweisen auf die Identität dieses Mannes. Foto: Polizei

Die Polizei erhofft sich nach eigener Aussage nun Hinweise aus der Bevölkerung, mit denen die Identität des Mannes geklärt werden kann. Die Beamten in Wismar sind unter der Telefonnummer 03841/2030 zu erreichen. Hinweise können aber auch bei jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.