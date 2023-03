Beim Raumstadt-Flohmarkt dürfen Kuchen, Musik und Party am Abend nicht fehlen. Foto: Monika Mück up-down up-down Mitmachen erwünscht Private Händler für Flohmarkt am Hafen in Wismar gesucht Von Nicole Buchmann | 28.03.2023, 05:12 Uhr

Es ist der etwas andere Flohmarkt in Wismar: mit mitgebrachtem Kuchen, Drinks und Party am Abend. In diesem Jahr nimmt auch die Tafel dort Spenden entgegen.