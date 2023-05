Marktleiterin Petra Hagenstein-Höppner erklärt, wie die Selbstbedienungskasse im Markant funktioniert. Foto: Sebastian Lohse up-down up-down Test im Markant-Markt Wismar Selbst-Scan-Kassen im Supermarkt: Wenn der Kunde zum Kassierer wird Von Sebastian Lohse | 08.05.2023, 18:41 Uhr

Die Zukunft des Einkaufens kommt langsam in MVs Supermärkten an. Der neue Markant in Wismar hat seit Kurzem Selbstbedienungskassen – was auch bei den Kunden ankommt. Ein Test vor Ort.