Wismar Geschichten der Welt: Wie sich Mahboubeh, Oula oder Palwasha auf die Lesegärten vorbereiten Von Nicole Buchmann | 25.08.2023, 15:23 Uhr Oula Alshbath (l.) und Asmaa Hassan übersetzen ein syrisches Gedicht aus dem Hocharabischen. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down

Es ist das zweite Mal, dass der Frauentreff der IJGD an den Lesegärten in Wismar teilnimmt. Ein Einblick in die Kulturen verschiedener Länder.