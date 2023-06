Die Überreste der Friesenbrücke zwischen Westoverledingen und Weener sollen erst nach Passage der "AIDAcosma" abgerissen werden. Unser Foto zeigt die Durchfahrt des Meyer-Kreuzfahrtschiffs "Spirit of Adventure" am 30. August 2020. Foto: Raphael Steffen up-down up-down Kreuzfahrtanlauf „Spirit of Adventure“ wird Mitte Juni erstmals in Wismar erwartet Von Nicole Buchmann | 08.06.2023, 13:35 Uhr

Kommende Woche rechnet Wismar mit dem nächsten Kreuzfahrtanlauf. Die „Spirit of Adventure“ will am Alten Hafen festmachen.