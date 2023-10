Bis zu 40 Knoten Wind in der Spitze werden in Wismar erwartet. Aus Ost drückt er die Ostsee in den kommenden Tagen in die Wismarbucht. In Wismar ist deshalb mit erhöhten Wasserständen zu rechnen.

Die Prognosen des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie für den Wasserstand liegen zwischen einem Meter und 1,40 Meter über Normalnull. Die Gefahrenlage dauert demnach bis Sonnabendnachmittag an.

Sandsäcke gibt es am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße. Archivfoto: Nicole Buchmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Es sei in der Vergangenheit aber auch vorgekommen, dass die Prognosen übertroffen wurden, sagte Norbert Wiaterek, stellvertretender Pressesprecher der Hansestadt Wismar. Anwohner mögen ihr Eigentum sichern, Fahrzeuge aus den Hochwasser gefährdeten Bereichen entfernen.

Darüber hinaus würden Container mit Sandsäcken am Ziegenmarkt und in der Rabenstraße aufgestellt, wenn die Prognose 1,25 Meter übersteigt.