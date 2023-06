Dietmar Lahain, Leonhard Mahlich und Jessica Martens haben für den Theatersommer in der Krypta von Heiligen-Geist gedreht. Foto: Annette Joppke up-down up-down Nosferatu und die geheimnisvolle Krypta Vorverkauf für Theatersommer in St. Georgen hat in Wismar begonnen Von Nicole Buchmann | 06.06.2023, 05:32 Uhr

Der Theatersommer in St. Georgen geht in eine neue Runde. Besucher können sich auf einzigartige Bilder aus der Unterwelt in Wismar freuen.