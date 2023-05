Trafen beim Barbecue auf Entscheider aus Politik und Behörden: die Menschen, die seit Monaten in Sporthallen in Wismar leben. Foto: Norbert Wiaterek up-down up-down Im Dialog Wismar heißt Geflüchtete aus den Sporthallen mit Barbecue willkommen Von Nicole Buchmann | 10.05.2023, 16:57 Uhr

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat rund 200 Menschen seit Monaten in Sporthallen in Wismar untergebracht. Bei einem Barbecue erzählten sie, womit sie in diesem Alltag zu kämpfen haben.