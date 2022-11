Leute beim Eisbaden treffen, Spaß haben und für den guten Zweck spenden: So stellt sich Karin Papenfuß den Winter vor. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Frieren für den guten Zweck Eisbaderin Karin Papenfuß aus Wismar sucht Mitstreiter Von Nicole Buchmann | 12.11.2022, 05:02 Uhr

Karin Papenfuß hat im vergangenen Jahr mit dem Eisbaden angefangen. In diesem Jahr will sie sich nicht mehr allein in die eisigen Fluten stürzen.