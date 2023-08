Kurz vor 7 Uhr erhielt die Autobahnpolizei in Linstow am Montag den Hinweis auf einen betrunkenen LKW-Fahrer auf der A19 zwischen der Landesgrenze Brandenburg und der Anschlussstelle Röbel in Richtung Rostock. Der Lastwagen sei bereits mehrfach mit der Außenschutzplanke kollidiert, hieß es.



Beamte kontrollierten den Sattelzug mit Auflieger. Der 53-jährige Fahrer hatte knapp 1,8 Promille im Atem. Eine Blutprobe wurde im Krankenhaus entnommen, die Kripo ermittelt.