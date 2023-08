Das Duo Birdhouse Jazz tritt im Schloss Vietgest auf mit Bearbeitungen von Film-, Musical- und Gospelmelodien sowie eigenen Kompositionen.

Lutz Funke an Saxofonen und Carsten Nachtigall am Klavier swingen. Funke blickt auf langjährige Konzerterfahrung in Rock- und Bigbands zurück, Pianist Carsten Nachtigall webt mit seinem melodiösen, jazzig-bluesigen Sound den Klangteppich. „Ganz großes Kino“ heißt das Programm - Karten für das Konzert am Freitag, 8. September, um 19 Uhr im Barocksaal des Schlosses Vietgest gibt es hier.