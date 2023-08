Milchmann und DJ Maik Ahrens verkauft neuen Ostsee-Kaas beim Krakower Feierabendmarkt Von Toni Cebulla | 07.08.2023, 17:27 Uhr Maik Ahrens ist der Milchmann, der in der Region mit dem Verkaufswagen des Milchhofs Striesdorf den Ostsee-Kaas verkauft. Foto: Hans-Jürgen Kowalzik up-down up-down

Maik Ahrens startete beim Feierabendmarkt in Krakow am See mit seinem Verkaufswagen des Milchhofs Striesdorf. Nebenbei ist er auch wieder als „DJ Maiki“ aktiv.