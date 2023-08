Eine Sucht ist eine Krankheit, ob selbstverschuldet oder unverschuldet. Wenn man das Problem nicht angeht, wird die Sucht den Süchtigen in der Regel verschlingen. Der Arbeit mit Suchtkranken hat sich seit vielen Jahren das Serrahner Diakoniewerk verschrieben. Sport und das Miteinander sind Mittel gegen die Sucht. Und genau deswegen lädt die Klinik zu einem spätsommerlichen Turnier ein.

Es geht um den Pokal der seelischen Gesundheit

Gemeint ist ein spätsommerliches Freizeit-Volleyball-Turnier am Mittwoch, 20. September. Das Beach-Turnier wird im Rahmen der Aktionswochen der seelischen Gesundheit ab 13.30 Uhr ausgetragen. Passenderweise geht es um den Pokal der seelischen Gesundheit.

Pro Team sind sechs Spieler nötig, Wechsler sind unbegrenzt viele erlaubt. Der Turniermodus richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften. Ein Spiel dauert zwei Gewinnsätze bis 15 Punkte. Jede Mannschaft sollte einen Schiedsrichter stellen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich

„Im Vordergrund des Turniers stehen Spiel, Spaß, Freude an der Bewegung und das gemeinsame Kennenlernen“, sagt Alice Hämmerling von der Diakonie. Anmeldungen werden bis zum 8. September unter der Telefonnummer 038456 62539 oder per E-Mail an paavo.lohmann@blaues-kreuz.de entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenlos.