Mutige können in Schlage auf den Eseln reiten und eine Runde über das Gelände drehen (Symbolbild). FOTO: dpa-Zentralbild Programm in Schlage An Ostern sind auf dem Eselhof die Hasen los Von Antje Kindler | 12.04.2022, 15:06 Uhr

Am 17. und 18. April erwarten die Betreiber des Eselhofs Schlage zahlreiche Besucher. Für sie hat das Team ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Was Gäste an den Osterfeiertagen erwartet.